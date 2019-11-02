Дымовая завеса в пустыне: кадры маскировки боевых позиций ЗРК «Бук» и «Тор» под Каиром

Египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты замаскировали батареи зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» с совместными расчетами из Египта и России в рамках учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» под Каиром.

«Военнослужащие РХБЗ выполнили задачи инженерного оборудования вокруг каждого комплекса и провели постановку дымовой завесы с помощью специального устройства», - сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин с места событий.

Затем дивизионы совершили марш в позиционный район с последующей отработкой задач по прикрытию воздушных рубежей и возвращением в район пополнения боекомплекта.

Погрузку зенитных управляемых ракет отработали совместные расчеты комплексов.

На учениях задействованы самолеты и вертолеты, а также боевые машины пехоты БМП-2, ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитные самоходные установки «Шилка-М4», переносные ЗРК «Игла-С» российского производства.

Напомним, совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного-тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября.

Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.