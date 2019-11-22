Главное автобронетанковое управление Минобороны России отмечает 90 лет

Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) удостоено грамоты Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, сообщил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

«Рад приветствовать всех присутствующих по случаю замечательного юбилея - 90-лет со дня образования ГАБТУ Министерства обороны и его награждения грамотой Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», - сказал Булгаков в пятницу на торжественном собрании по случаю юбилея ГАБТУ.

Замминистра отметил, что «только за последние десять лет сформированы автобронетанковые службы военных округов, 12-го Главного управления Министерства обороны, автомобильная служба ВКС, бронетанковые и автомобильные службы ВДВ и общевойсковых армий».

«Воссозданы ремонтно-восстановительные органы тактического и оперативного звеньев, сформированы новые ремонтно-эвакуационные полки постоянной готовности», - сказал Булгаков.

При этом он отметил, что как бы не именовалось управление за годы своего существования, «неизменным остается одно - его выдающиеся заслуги перед Родиной, особенно в ходе Великой Отечественной войны».

«Хочу еще раз низко поклониться тем, кто восстанавливал технику и возвращал ее в бой. Вдуматься только: за годы войны выполнено 600 тысяч ремонтов танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 82 тысяч капитальных ремонтов танковых двигателей, отремонтировано около двух миллионов автомобилей, в том числе и зарубежного производства», - добавил Булгаков.

По его словам, «сегодня за счет глубокой модернизации, внедрения научных достижений в области радиоэлектроники, информационных технологий повышается боевое могущество и эффективность парка боевых машин, создаются танки и автомобили новых поколений».

От имени министра обороны России Сергея Шойгу Булгаков поздравил собравшихся, ветеранов ГАБТУ с праздником и высокой наградой.