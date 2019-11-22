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На военном совете РВСН подведены итоги учебного года

Андрей Аркадьев
16:00 22.11.2019
Учебно-боевой пуск ракетного комплекса «Ярс» на командно-штабном учении «Гром-2019» подтвердил высокую надежность, стабильность боевых и эксплуатационных характеристик ракетного комплекса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На прошедшем в Московской области расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения подведены итоги 2019 учебного года и определены направления деятельности органов военного управления и войск в следующем году.

В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, принимали участие представители главных управлений Генерального штаба ВС РФ, боевой подготовки ВС РФ, генеральных инспекторов МО РФ, управления кадров МО РФ, военной прокуратуры РВСН и Следственного комитета РФ по РВСН, а также руководящий состав ракетных объединений и соединений, частей центрального подчинения, военных учебных заведений РВСН и председатель координационного Совета международного союза общественных объединений «Ветераны РВСН».

Целью заседания Военного совета являлось определение направления на основе анализа организаторской роли руководящего состава в 2019 году в решении основных задач 2020 учебного года по строительству РВСН, подготовке органов военного управления и войск. Особый акцент в работе руководящего состава был поставлен на готовности войск к выполнению задач по предназначению.

«Приоритетное внимание уделяется перевооружению группировки РВСН, разработке и испытанию перспективных ракетных комплексов», - подчеркнул командующий РВСН.

По словам генерал-полковника Сергея Каракаева, в этом году проведено четыре пуска, в том числе учебно-боевой пуск ракетного комплекса «Ярс» на командно-штабном учении «Гром-2019», который подтвердил высокую надежность, стабильность боевых и эксплуатационных характеристик ракетного комплекса. Кроме того, результатами практических действий в ходе учений различного уровня подтверждена высокая полевая и маршевая выучка личного состава.

В ходе масштабных учений в Бологовском и Юрьянском ракетных соединениях проверялись вопросы вывода ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования, а также отрабатывались задачи всех видов обеспечения. Особое внимание уделялось охране и обороне объектов, ведению противодиверсионной борьбы, а также практическим вопросам организации взаимодействия.

«В ходе учений с Тейковским ракетным соединением в Ивановской области решалась задача по наведению переправы с помощью приданных понтонно-мостовых подразделений в позиционном районе дивизии и практическим пропуском колонн большегрузной техники с максимальной нагрузкой 120 тонн», - отметил генерал-полковник Каракаев.

Командующий обратил внимание на то, что в этом году повысился уровень обученности войск. Улучшили свои результаты 2018 года 20 воинских частей.

По итогам 2019 учебного года лучшим в Ракетных войсках стратегического назначения признано Владимирское ракетное объединение. Йошкар-Олинское ракетное соединение достигло наиболее высоких показателей среди соединений, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Лучших результатов среди соединений, несущих боевое дежурство на ракетных комплексах стационарного базирования, добились ужурские ракетчики.

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