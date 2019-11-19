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В День артиллерии артиллеристам ВВО устроили праздничный обед с блюдами татарской кухни

Егор Левин
Мария Герман
21:13 19.11.2019
Продовольственная служба устраивает дни национальной кухни для военнослужащих ежемесячно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

В День ракетных войск и артиллерии артиллеристам Восточного военного округа приготовили особый праздничный обед, состоящий из блюд татарской кухни. На выбор военнослужащим предоставили: картофельный суп шухма, говяжий бульон с домашней лапшой токмач, жареную в сухарях курицу и говядину по-татарски. Приготовлены все блюда из продуктов, положенных по норме довольствия.

При этом, артиллеристы ВВО ежемесячно пробуют блюда национальных кухонь благодаря стараниям продовольственной службы. Во время особенных дней военнослужащие могут попробовать блюда из рациона коренных народов Дальнего Востока, блюда удмуртской, адыгейской и других кухонь.

Еще одним нововведением в 2019 году стало использование дальневосточной рыбы, такой, как горбуша, кета и нескольких других видов. В зимний рацион питания артиллеристов включили сало, чеснок и репчатый лук - они помогут в профилактике простудных заболеваний.

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