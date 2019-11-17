Шквальный огонь «Смерча», «Града» и «Урагана»: яркие кадры учений ко Дню артиллериста

На полигоне Луга в Ленинградской области прошли учения ко Дню артиллериста.

В показательных выступлениях приняли участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и артиллеристы Западного округа. Вместе они «уничтожили» командные пункты противника и тяжелую бронетехнику.

© ТРК "Звезда"

В выступлении были задействованы самоходная артиллерийская установка «Мста-С» последнего поколения с автоматизированной системой управления наведения огня, «Точка-У» и «Искандер-М». Самой яркой и громкой частью учений стала одновременная работа сразу нескольких реактивных систем залпового огня - «Смерч» «Град» и «Ураган».

Посмотреть маневры пришли несколько тысяч человек.

© ТРК "Звезда"

По традиции День артиллериста в России празднуют 19 декабря. В этом году ракетным войскам и артиллерии исполняется 75 лет.