Шквальный огонь «Смерча», «Града» и «Урагана»: яркие кадры учений ко Дню артиллериста
На полигоне Луга в Ленинградской области прошли учения ко Дню артиллериста.
В показательных выступлениях приняли участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и артиллеристы Западного округа. Вместе они «уничтожили» командные пункты противника и тяжелую бронетехнику.
В выступлении были задействованы самоходная артиллерийская установка «Мста-С» последнего поколения с автоматизированной системой управления наведения огня, «Точка-У» и «Искандер-М». Самой яркой и громкой частью учений стала одновременная работа сразу нескольких реактивных систем залпового огня - «Смерч» «Град» и «Ураган».
Посмотреть маневры пришли несколько тысяч человек.
По традиции День артиллериста в России празднуют 19 декабря. В этом году ракетным войскам и артиллерии исполняется 75 лет.