В «Патриоте» прошла научно-техническая конференция «Юный робототехник»

15 ноября 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла III-я молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник».

Основная цель конференции заключалась в вовлечении воспитанников организаций довузовского образования в научно-техническое творчество и их профессиональной ориентации в сфере робототехники.

В этом году вместе с воспитанниками довузовских учреждений Минобороны России в конференции приняли участие школьники общеобразовательных организаций Министерства просвещения Российской Федерации.

Мероприятие посетили более 160 воспитанников из 25 довузовских организаций Минобороны и двух организаций Минпросвещения России.

В рамках конференции демонстрировались разработки довузовских организаций в области робототехники, а также прошли соревнования по робототехнике и выступления с докладами.

В демонстрации научных достижений и разработок школьников были представлены более 50 экспонатов.

Конференция была организована Военным инновационным технополисом «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России при участии представителей органов военного управления и научных организаций Минобороны России.