Шойгу подвел итоги боевой подготовки Российской армии за летний период

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании, подвел итоги летнего периода обучения в Вооруженных Силах, который завершился накануне, 31 октября.

Глава российского военного ведомства отметил, что за это время было проведено более 18 тысяч мероприятий боевой подготовки, отработаны задачи слаживания подразделений в составе батальонов, прошли межвидовые тактические учения в звене «полк - бригада - дивизия».

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», которые проводились в сентябре на полигонах четырех государств, Шойгу назвал самым масштабным мероприятием за летний период и пообещал подвести его итоги в ближайшее время.

Министр рассказал, что контрольные проверки 762 соединений и воинских частей показали, что все они готовы к выполнению поставленных задач. Сейчас материально-техническая база, вооружение и военная техника переводятся на условия эксплуатации в осенне-зимний период.

Также Шойгу поручил подготовить к зиме порядка двухсот тысяч единиц техники и свыше полутора тысяч парков для ее хранения. Он отметил, что необходимые запасы военно-технического имущества, горюче-смазочных и расходных материалов созданы в полном объеме. Министр подчеркнул, что все намеченные мероприятия должны быть завершены до 20 ноября.