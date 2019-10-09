Ночной бой в стратосфере: Миг-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы

Высотные истребители-перехватчики приступили к тренировкам в ночное время суток в Пермском крае. Во время маневров МиГ-31 должны как можно быстрее обнаружить условного противника, нарушившего границы воздушного пространства. Экипажи работают в стратосфере, а на этой высоте боевые машины ведут себя иначе: от пилотов требуется максимальная концентрация.

Заместитель командира полка по военно-политической работе Марсель Юнусов уже больше 15 лет за штурвалом. Число вылетов давно перевалило за тысячу.

«Воздух очень разряженный, и самолет более плавный более инертны, в связи с этим необходимы от летчика более плавные движения рулями и контроль постоянный систем работы двигателя», - объяснил Юнусов правила управления самолетом в стратосфере.

Один за другим четыре истребителя взмыли в воздух. Сегодня летчики работали в составе звена, а это значит, что им нужно было отработать и командные действия.

Взаимодействуя друг с другом, пилоты должны уничтожить условного противника - его роль также выполняет Миг-31. Но, чтобы боевой вылет не стал для авиаторов легкой прогулкой, условия поиска им усложнили.

Задача для пилотов была осложнена тем, что наземные силы ПВО не стали участвовать в обнаружении врага. Летчикам передали только примерные координаты, и искать условного неприятеля на высоте им пришлось своими силами. То есть, пользуясь только бортовым радиолокатором.

Все четыре экипажа справились с задачей: условный противник был уничтожен.