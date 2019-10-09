Первый молодежный форум «Будущее» прошел в Москве

«Юнармия» всего за три года стала самым массовым военно-патриотическим движением в России. Сегодня она объединяет уже более полумиллиона ребят, рассказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на форуме «Будущее», который сегодня впервые прошел в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Мероприятие посвящено молодежи и всем вопросам, связанным с подрастающим поколением, включая такие, как здоровье, образование, культура, а также участие школьников и студентов в жизни страны. Среди гостей форума были представители профильных министерств, депутаты Госдумы, эксперты, молодежные организации и волонтеры.

«Сегодня совместно с субъектами мы решаем задачу по созданию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе "Аванград". Основными направлениями деятельности должны стать организация и проведение учебных сборов по основам военной подготовки, реализация программ военно-патриотического воспитания, а также получение квалификации организаторов военно-патриотической работы», - отметил Картаполов.

Международный форум «Будущее», организованный Молодежной общественной палатой, впервые проходит в Доме Союзов в Москве. Ключевые темы форума - морально-нравственное, патриотическое и духовное воспитание молодежи, развитие науки, культуры и спорта.