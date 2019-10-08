Десантирование из Ан-26 и захват аэродрома: яркие кадры учений на Камчатке

На Камчатке проходят бригадные тактические учения Тихоокеанского флота. Порядка 1,7 тысячи военнослужащих высадились на площадку приземления, где выполнили тактические нормативы по захвату аэродрома и важных объектов условного противника.

В учениях были задействованы более 200 единиц боевой и специальной техники, а также пять транспортных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота.

Несколько групп морпехов высадились из самолетов Ан-26, после чего вступили в бой с условным врагом. Уничтожив «неприятеля», они захватили аэродром и обороняли его, пока на объект не прибыло подкрепление.

На учениях применялось большое количество беспилотников, предназначенных для осуществления разведывательных и наступательных действий и высадки десанта вблизи аэродрома.