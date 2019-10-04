Военные - гражданским: Булгаков рассказал о тушении лесных пожаров и возведении мостов

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как войска материально-технического обеспечения помогают выполнять задачи, связанные с помощью гражданскому населению. По его словам, это не только постройка дорог и мостов, но также помощь в ликвидации последствия паводков и тушение природных пожаров.

«Структура МТО позволяет выполнять все задачи в интересах нашей страны: от строительства мостов, железных дорог, автомобильных дорог, и до тушения пожаров, ликвидации последствий природных катаклизмов. Вы видели и в Тулуне, и в Хабаровском крае, в Амурской области. В Красноярском крае тушение пожаров. Поэтому все задачи, которые у нас есть, все по плечу, все будем выполнять, что поставит перед нами президент и министр обороны с Генеральным штабом», - сказал Булгаков в интервью «Звезде».

Как один из примеров помощи МТО можно привести постройку моста в Курске в августе этого года. Договоренность о помощи военных инженеров была достигнута по обращению администрации Курской области в адрес Министерства обороны РФ.

Также этим летом авиация Минобороны РФ помогала в ликвидации лесных пожаров в Сибири.