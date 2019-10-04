Спецназовцы из РФ научили пакистанских коллег выживать в российском лесу

На полигоне Молькино в Краснодарском крае российские спецназовцы продемонстрировали своим пакистанским коллегам армейские способы выживания в лесу. Военнослужащие РФ показали, какие места использовать для наблюдения и маскировки.

На полигоне прошли постановочные бои, шла отработка эвакуации раненых при различных условиях, а также оказание им помощи. Кроме того российские и пакистанские военнослужащие обменялись опытом приготовления еды в полевых условиях.

На статическом показе вниманию коллег из Пакистана были представлены винтовка снайперская специальная ВСС-М и бесшумный автомат специальный АС «Вал», пистолет Макарова, а также новейшие оптико-электронные приборы разведки.

Совместные учения России и Пакистана «Дружба-2019» проходят с 1 по 12 октября включительно. В них принимают участие военнослужащие специального назначения обеих стран. С российской стороны в мероприятиях задействовано подразделение специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В общей сложности в маневрах участвуют около ста человек. Учения проходят в рамках обмена профессиональным опытом военнослужащих России и Пакистана, а также укрепления сотрудничества в военной сфере обеих стран.