Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В России отмечается День Космических войск

Наталья Вальханская
01:20 04.10.2019
Космические войска поддерживают постоянную готовность к применению средств СПРН, контролируют космическое пространство, запускают и управляют космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
В России отмечается День Космических войск
© Фото: roscosmos.ru

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Сегодня в состав Космических войск ВКС входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.

В настоящее время в Космических войсках ВКС создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил провели более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов, выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - сообщили в Минобороны России.

© Минобороны РФ

Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

«В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - отметили в министерстве.

Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели пять пусков ракет космического назначения, среди которых три пуска ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», один пуск РН легкого класса «Союз-2.1в» и один пуск РКН «Рокот» с космическими аппаратами различного назначения. Кроме того, в текущем году с космодрома проведены два учебно-боевых пуска межконтинентальных баллистических ракет: РС-24 «Ярс» мобильного базирования и «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту 22 космических аппаратов», - отметили в ведомстве.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 400 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 110 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1,5 тысяч сеансов.

В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году.

В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

«До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края», - подчеркнули в ведомстве.

В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили более 10 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

Кроме того активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, - поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск.

В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 18:15
Путин: операция РФ в Сирии остановила проникновение в страну тысяч террористов
Дата04.10.2019, 01:20
В России отмечается День Космических войск
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.10.2019, 10:30
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:32 В стране и мире
Первый снег выпадет в Москве в выходные
01:20 Армия
статья
В России отмечается День Космических войск
00:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
00:58 В стране и мире
США утвердили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin
00:54 В стране и мире
Видео
Автор «Игры престолов» обратился к жителям Якутии: видео
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
СМИ: певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.