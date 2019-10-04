В России отмечается День Космических войск

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Сегодня в состав Космических войск ВКС входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.

В настоящее время в Космических войсках ВКС создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил провели более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов, выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - сообщили в Минобороны России.

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Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

«В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - отметили в министерстве.

Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели пять пусков ракет космического назначения, среди которых три пуска ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», один пуск РН легкого класса «Союз-2.1в» и один пуск РКН «Рокот» с космическими аппаратами различного назначения. Кроме того, в текущем году с космодрома проведены два учебно-боевых пуска межконтинентальных баллистических ракет: РС-24 «Ярс» мобильного базирования и «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту 22 космических аппаратов», - отметили в ведомстве.

В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 400 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 110 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1,5 тысяч сеансов.

В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году.

В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

«До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края», - подчеркнули в ведомстве.

В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили более 10 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

Кроме того активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, - поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск.

В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.