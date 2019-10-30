Церемония открытия учения РФ и Египта «Стрела Дружбы» прошла под Каиром

На плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны Египта состоялась церемония открытия совместного российско-египетского военного учения «Стрела Дружбы-2019».

Среди почетных гостей мероприятия представители войск ПВО Сухопутных войск Российской Федерации, аппарата военного атташе при посольстве РФ в Каире, а также участники учения - более 100 военнослужащих Минобороны России. Всех участников учения объединили вместе в один строй.

«Командиры зенитных ракетных бригад России и Египта доложили своим руководителям учения о готовности личного состава, вооружения и военной техники к проведению совместного учения», - отметили в Минобороны РФ.

С напутственным словом к участникам учения обратились руководитель учения от Российской Федерации полковник Валерий Черныш и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

«Сегодня мы открываем совместное международное учение "Стрела Дружбы-2019", в котором принимают участие военнослужащие Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Впервые представителям вооружённых сил двух дружественных стран предстоит действовать, как говорится, рука об руку. В ходе совместных практических действий российские и египетские военнослужащие обменяются опытом, и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов», - сказал руководитель учения от Российской стороны Валерий Черныш.

«Для военнослужащих войск противовоздушной обороны Российской Федерации и Арабской Республики Египет это первое совместное учение. Однако, представители наших стран знают друг друга не понаслышке. Им доводилось участвовать в конкурсе Международных армейских игр "Чистое небо", проводимом в последние годы. А еще раньше - около полувека назад - советские специалисты ПВО помогали своим египетским коллегам создавать систему противовоздушной обороны Арабской Республики Египет», - добавил полковник.

Под аккомпанементы египетского военного оркестра военнослужащие России и Египта вместе подняли флаг совместно учения.

После выступления руководители учения совместно с командующим ПВО Египта совершили объезд выставочной площадки с образца вооружения и военной техники поздравлений ПВО Египетских вооруженных сил, задействованных в учении.

Среди представленных военных образцов десятки единиц зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», С-125 «Печора» на колесной базе, ЗРК «Куб» на гусеничных шасси, переносные ЗРК «Игла-С», самоходные установки «Шилка-М4», а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК «Игла-С».

В учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитных ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.

Совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории Африканского континента с 26 октября по 7 ноября. Учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.