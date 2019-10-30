Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»

Министерство обороны России показало видео первого пуска баллистической ракеты морского базирования «Булава» с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир».

Как рассказали в ведомстве, пуск был произведен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки.

«Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», - подчеркнули в Минобороны.

Подлодка «Князь Владимир» построена по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

«Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры массированного учебного удара четырьмя ракетами «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий» по полигону Кура на Камчатке. Стрельбы были занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил России.