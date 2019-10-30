Летчики России и Сербии отработали совместные задачи на учениях «БАРС-2019»

В рамках совместного российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2019» экипажи вертолетов Ми-8АМТШ отработали задачи поисково-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По замыслу одного из эпизодов учения летчикам двух стран предстояло обнаружить воздушное судно после его аварийной посадки и провести эвакуацию условно пострадавшего экипажа», - отметили в ведомстве.

Поиск аварийного воздушного судна проводился с помощью радиотехнических средств, а подъем личного состава на борт спасательного вертолета осуществлялся в режиме висения с помощью лебедки, уточнили в военном ведомстве.

«Помимо этого смешанные экипажи армейской авиации в ходе учения отработали высадку подразделения ВДВ при зависании над площадкой десантирования с использованием спусковых устройств, а также посадки на неподготовленные площадки», - добавили в Минобороны.

Всего в полетах было задействовано около десяти вертолетов Ми-8АМТШ ВКС России.

В учении «БАРС-2019» принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ.

Ранее в ходе учений совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29СМТ перехватили более десяти воздушных целей.