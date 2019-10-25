«Панцирь» над Сербией: началась подготовка к активной фазе учений «Славянский щит-2019»

В рамках совместных учений на авиабазе «Батайница» развернута и сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО. Подразделения совместной группировки провели тренировки и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы «Батайница» и центрального промышленного района Сербии.

В маневрах впервые участвуют подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» ВКС РФ, а также зенитных ракетных комплексов «Нева-М1Т» и «КУБ-М» ВВС и ПВО Сербии.

Во время несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО будут отработаны практические действия боевых расчетов по отражению массированных авиаударов противника в условиях сложной обстановки.

Совместные российско-сербское учения по ПВО «Славянский щит - 2019» проводятся впервые, и состоят из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре 2019 года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России. В них участвовали боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск Военно-космических сил РФ и ПВО военно-воздушных сил и противоракетной обороны Сербии, зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции и другая военная и специальная техника.

В ходе учений «Славянский щит - 2019» отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС России, а также ВВС и ПВО республики Сербия.