«Тигры» на дорогах Манбиджа: как российская военная полиция обеспечивает порядок в Сирии

Правительственные сирийские войска продолжают защищать районы к северо-востоку от города Манбидж. Боевики устраивают провокации в этом районе, и военнослужащие САР организовали оборону.

«Около семи дней назад отряд боевиков пошел на нас в атаку, прикрываясь темнотой, но мы вовремя заметили их и открыли огонь. Они отступили», - рассказал капитан роты сирийской армии Али Даваби.

Линия соприкосновения проходит по реке Сажур, которая является притоком Евфрата. Помимо сирийской армии, здесь присутствует российская военная полиция. Военнослужащие обеспечивают порядок и безопасность вокруг сирийского города Манбидж, пока его жители возвращаются к мирному существованию.

Этот регион долгое время контролировали курдские отряды самообороны, выбившие из региона террористов запрещенного в России ИГИЛ*. Сейчас на заставах - сирийские флаги. Поддержку пехоте оказывают опытные сирийские артиллеристы.

«Нас сюда отправило командование вооруженных сил для поддержки наших войск в Манбидже. Мы с этой позиции сможем наиболее эффективно поддержать нашу пехоту на передовой… Благодарим российскую армию за поддержку, и от всех артиллеристов я могу сказать, что и мы готовы помочь нашим российским друзьям», - поделился майор Хейри Рустам.

Несколько реактивных систем залпового огня и 130-ти миллиметровых гаубиц прикрывают город и позиции пехоты на передовой. Дальность стрельбы составляет 35 километров. Техника относится к советскому периоду, однако надежна и проверена в боях.

Российские военные полицейские двигаются по району по разным маршрутам, чтобы снизить вероятность попадания в засаду. Последняя остановка – мост через Евфрат. Здесь тоже располагаются позиции сирийских солдат. Как отмечают военнослужащие армии САР, постоянное присутствие российских военнослужащих – лучшая защита от провокаций боевиков.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.