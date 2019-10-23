Булгаков проверил, как идет восстановление уникального хранилища ГСМ в Крыму

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков в Крыму проверил, как идут работы по восстановлению уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) штольни номер 1.

Подземное сооружение было построено в 70-х годах прошлого столетия. Со временем оно пришло в негодность и перестало отвечать современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

«Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управлением доступом. В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни номер 1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций», - сообщил Булгаков.

Он добавил, что для восстановления уникального хранилища применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.

«В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности»,- пояснил замминистра.

Подземное хранилище ГСМ штольни номер один для соединений и частей Черноморского флота будет введено в эксплуатацию с 1 декабря 2019 года. Общий объем хранилища вмешает в себя более семи железнодорожных эшелонов.

Также в Крыму Дмитрий Булгаков проверил, как благоустраивают военные городки для отдельных бригад морской пехоты и береговой охраны, дислоцирующейся в бухте Казачья и населенном пункте Перевальное. Там отремонтированы казармы и клуб воинской части, благоустроена придомовая территория.

«Меня интересуют все вопросы, связанные с подготовкой воинских частей Крыма к зимнему периоду. В частности - подготовка вооружения и техники, арсеналов, баз, казарменно-жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры», - заявил Булгаков.

Замминистра отметил, что военные городки в Крыму сегодня - это благоустроенные автономные объекты, оснащенные современной инфраструктурой. Они включают в себя жилые городки со школами, детскими садами, больницами и благоустроенной придомовой территорией.

«Особое внимание при ремонте военных городков уделяется казармам, детским садам, больницам, благоустройству придомовых территорий. Обеспечение достойными социально-бытовыми условиями военнослужащих является нашей приоритетной задачей. Необходимо создать такие условия, в которых военнослужащие должны думать о служебных вопросах, а не о бытовых, о которых должно заботиться командование», - заключил Булгаков.

Он добавил, что ремонт в казармах и столовых выполнен с использованием современных средств и технологий. В качестве примера замминистра рассказал, что полы в помещениях укрыты жидким линолеумом, а в столовых и санузлах установлена высококачественная сантехника.

Напомним, что в 2019 году в 73 первоочередных и социально значимых объектов Южного военного округа на территории республики Крым проведен текущий ремонт и заключено 29 государственных контрактов.