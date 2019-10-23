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Уникальное хранилище ГСМ внутри крымских скал: Булгаков посетил ЮВО с инспекцией

Виктория Косогляденко
23:58 23.10.2019
Раньше это была пещера размером с многоэтажку, но строители превратили ее в огромный резервуар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков приехал с инспекцией соединений и частей Южного военного округа. Он осмотрел уникальное подземное сооружение – гигантский топливный склад для всего Черноморского флота.  

Раньше здесь была пещера размером с многоэтажку. Строители превратили ее в огромный резервуар, который обработали специальными антикоррозионными составами на эпоксидной основе, дающие гарантию на эксплуатацию до 10 лет.

В хранилище на каждом шагу автоматика, которая не даст комплексу выйти из строя. Недавно завершились испытания системы на герметичность. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 декабря 2019 года.

«Его (резервуар) доверху наполняют водой, то есть 6 тысяч тонн здесь было наполнено водой. Он находился в таком состоянии более 7 дней. Периодически мы проводили замеры. И после того, как мы убедились в том, что уровень не убывает, резервуар ведет себя нормально, после этого вода была слита», - рассказывает о прошедших испытаниях генеральный директор по строительству Дмитрий Массов.

Сооружения хранилища серьезно укреплены. И при своих огромных размерах - совершенно незаметны. Объект строится в режиме полной секретности. Его местоположение знают немногие. Вероятность его обнаружения даже с беспилотников-разведчиков нулевая, потому что эта гигантская цистерна находятся под землей, прямо в скалах.

В ходе рабочей поездки в Крым замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков проверил содержание военных городков. Посмотрел, как идет ремонт в казармах и столовых.

В севастопольской бригаде морской пехоты полностью готов новый пищеблок. В подразделении бригады береговой обороны в Перевальном достраивается жилой корпус для военнослужащих.

Кроме того, отдельными пунктами проверки идут автопарки и состояние техники, поскольку сейчас идет подготовка боевых машин к зиме. В ближайшее время Дмитрий Булгаков продолжит инспекцию соединений и частей Южного военного округа и из Крыма отправится в Ростовскую область.

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