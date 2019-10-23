Истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух в Черном море для сопровождения бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в субботу, 19 октября, иностранный военный самолет подошел слишком близко к российским границам и был встречен Су-27.

В сообщении говорится, что российский истребитель сопроводил B-52H «на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее».

После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

B-52 Stratofortress - американский стратегический бомбардировщик фирмы Boeing. B-52H - единственная модификация B-52. Он является основным самолетом дальней авиации Военно-воздушных сил США.