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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отмечает юбилей

Дарья Муромова
11:12 20.10.2019
Этот год выдался для Дмитрия Булгакова особенно активным на мосты. Трехкилометровый наплавной железнодорожный мост через Волгу, пятисотметровый мост через Енисей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Сегодня юбилей отмечает заместитель министра обороны, Герой России Дмитрий Булгаков. Именно в его кабинете был спланирован «Сирийский экспресс» в 2015 году, который работает уже несколько лет без сбоев.

Булгаков провел и совершенно мирную операцию по расчистке реки Буреи от огромного оползня - 11 подрывов с применением трехсот тонн взрывчатки. В Иркутской области этим летом группировка, руководимая Булгаковым, ликвидировала последствия наводнения: наши военные инженеры восстановили трехкилометровую дамбу на реке Ия в Тулуне. Таким образом спасли этот населенный пункт от повторного затопления.

Кроме того, Булгаков контролировал тушение пожаров в Красноярском крае. Специальный авиаотряд Министерства обороны работал без остановки. Булгаков распорядился укомплектовать каждый самолет Ил-76 двумя экипажами, чтобы самолеты заливали горящую тайгу круглосуточно с предельно малой высоты.

Этот год выдался для Дмитрия Булгакова особенно активным на мосты. Трехкилометровый наплавной железнодорожный мост через Волгу, пятисотметровый мост через Енисей.

За один день войска МТО построили переправы через шесть рек и обеспечили гигантский коридор для движения войск от Волги до Енисея на учениях «Центр». После этого был мост через реку Осетр и еще несколько таких небольших рек в Тульской области. На открытии переправы Булгаков рассказал, что он сам из таких же мест и как никто знает, что это такое - остаться без моста в весеннее половодье.

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