Подписан указ о создании в России «Военно-строительной компании»

Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», учредителем которой выступит Министерство обороны. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, компания будет заниматься организацией и осуществлением строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.

«Компания в соответствии с возложенными на нее функциями и полномочиями осуществляет деятельность, направленную на выполнение гособоронзаказа, реализацию государственных программ РФ, федеральных целевых программ, решений президента и правительства РФ», - говорится в документе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что структура будет некоммерческой и получит статус единственного исполнителя в этой сфере.