Шойгу поздравил с Днем военного связиста

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, а также работников ОПК с Днем военного связиста и 100-летием со дня образования войск, который отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации 20 октября.

«На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма, самоотверженности и преданности Родине. В годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками», - говорится в приказе министра обороны.

Шойгу отметил, что в современном мире, как и прежде, личный состав войск связи настойчиво совершенствует профессиональное мастерство, успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, эффективно решает ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства.

«Высокой оценки заслуживает труд специалистов научно-исследовательских организаций, которые создают перспективные комплексы и средства связи Вооруженных Сил Российской Федерации», - добавил глава Миноброны.

Сергей Шойгу пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо России.