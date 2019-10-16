Ракетный катер ВМФ РФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетный катер «Р-79» соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого в рамках отработки задач по ведения боя одиночным кораблем провел серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

«Для поражения морского артиллерийского щита, имитировавшего надводную цель условного противника была применена 76-мм артиллерийская установка АК-176», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Далее, в ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения огонь по имитированной воздушной цели также велся из этой универсальной артиллерийской установки.

Экипаж корабля также отработал на практике алгоритм действий при нанесении удара крылатыми ракетами по отряду кораблей условного противника без фактического применения оружия.