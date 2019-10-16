Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ракетный катер ВМФ РФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Наталья Вальханская
04:22 16.10.2019
Для поражения надводной цели условного противника была применена 76-мм артиллерийская установка АК-176.
Ракетный катер ВМФ РФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море
© Фото: Минобороны России

Ракетный катер «Р-79» соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого в рамках отработки задач по ведения боя одиночным кораблем провел серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

«Для поражения морского артиллерийского щита, имитировавшего надводную цель условного противника была применена 76-мм артиллерийская установка АК-176», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Далее, в ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения огонь по имитированной воздушной цели также велся из этой универсальной артиллерийской установки.

Экипаж корабля также отработал на практике алгоритм действий при нанесении удара крылатыми ракетами по отряду кораблей условного противника без фактического применения оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 13:24
«Он оставил на земле добрый след»: Терешкова о Леонове
Дата16.10.2019, 05:20
Российская военная полиция патрулирует сирийский Манбидж
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата15.10.2019, 16:43
Самую современную российскую радиостанцию на базе БТР показали вблизи
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:27 В стране и мире
Метановый «фонтан»: мощный выброс газа зафиксировали в Арктике
05:21 В стране и мире
Видео
Черная речка: в Магнитогорске из кранов течет странная вода
05:20 Армия
Видео
Российская военная полиция патрулирует сирийский Манбидж
04:52 В стране и мире
Как растворились: в Волгограде ищут семью, пропавшую 30 лет назад
04:32 В стране и мире
Энистон произвела фурор, собрав «Друзей» для первого фото в Instagram
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Видео
Курдская карта разыграна: что ждет Сирию после военной операции Анкары
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.