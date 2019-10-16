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Опубликованы кадры первого патрулирования Манбиджа военной полицией РФ

Павел Ремнев
10:02 16.10.2019
Российские полицейские контролируют линию соприкосновения сирийских и турецких войск на севере республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская военная полиция продолжает патрулировать округ Манбидж, обеспечивает безопасность территории вдоль линии соприкосновения армии Сирии и турецких войск. Раньше в этот район не пускали ни сирийские правительственные войска, ни помогающих им российских военных.

«Звезда» публикует кадры с места. На них видно: местность сильно пострадала. Повсюду следы разрушений, некоторые здания пустуют. А те, кто вернулся, ремонтируют поврежденные дома.

Район все еще нельзя назвать безопасным. Это первый раз, когда российские военные полицейские его патрулируют, раньше на месте располагались военнослужащие США.

Манбидж - стратегически важный объект. За время войны он уже трижды переходил из рук в руки. Вначале его захватила оппозиция, потом долгое время контролировали террористы, после боевиков отсюда выбили курды. И каждый штурм города сопровождался новыми разрушениями. Сейчас же, после начала военной операции, курдов поддерживает официальный Дамаск. Обеспечивать безопасность им помогает российская военная полиция.

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