Первое заседание рабочей группы при совете министров обороны ОДКБ прошло в Мулино

Заседание рабочей группы при совете министров обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошло на полигоне Мулино под Нижним Новгороде. Собрание было посвящено вопросам материально-технического обеспечения.

Во встрече, проходившей под руководством заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, приняли участие его коллеги из Армении, Белоруссии, Казахтана, Киргизии и Таджикистана. На заседании также присутствовал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«На заседании мы обсудим приоритетные направления деятельности ОДКБ по совершенствованию вопросов организации материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, порядок аэродромно-технического обслуживания и заправки воздушных судов вооруженных сил государств-членов ОДКБ при перегруппировке и при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ», - сказал Булгаков.

Участники совещания также рассмотрели порядок накопления, содержания и эшелонирования запасов материальных средств воинских контингентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также вопросы их передачи между государствами-членами ОДКБ. Также был обсужден ход внутригосударственного согласования проекта Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ.