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Командующий ЧФ наградил в Севастополе победителей парусной регаты «Крымская весна-2019»

Алексей Савелов
10:37 17.03.2019
Впервые регата прошла в 2015 году во время первой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Командующий ЧФ наградил в Севастополе победителей парусной регаты «Крымская весна-2019»

Командующий Черноморским флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев в Севастополе наградил победителей парусной регаты «Русская весна - 2019». Состязание приуроченно к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Проводимое мероприятие с привлечением достаточно известных людей подчеркивает понимание значимости события, которое прошло пять лет назад. И мне очень приятно, что такие мероприятия организовываются», - сказал Моисеев.

Постоянный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России вице-адмирал Олег Белавенцев, делясь впечатлениями с журналистами, отметил, что регата уже стала доброй традицией, которой живет сегодня наша страна.

«Севастополь должен стать не только главной базой ЧФ, но и местом, куда привлекает спортсменов - любителей парусного спорта», – сказал полпред.

В награждении также приняли участие председатель комитета Государственной Думы ФС РФ Владимир Шаманов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также губернатор Севастополя Дмитрий Освянников.

Ранее годовщину воссоединения Крыма с Россией на полуострове встретили регатой.

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