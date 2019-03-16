Мотострелки уничтожили «боевиков», захвативших «населенный пункт» под Нижним Новгородом

К полигону Мулино в Нижегородской области несутся боевые машины и танки: мотострелки на танках Т-72Б3, боевых машинах БМП-2 и БТР-82А занимают назначенные позиции. Им предстоит освободить «город», а точнее его окраины.

По легенде маневров, именно здесь незаконные вооруженные формирования удерживают оборону на окраине населенного пункта, создав здесь эшелонированную систему укреплений.

Военнослужащие проводят разведку местности, «террористов» обходят с флангов, после чего подразделения войсковой разведки и военной полиции переходят к штурму и зачистке улиц под прикрытием орудий боевых машин и саперов. Последние создают проходы в минных полях в городе, где заминирован каждый дом, каждый кирпич.

В результате, все «боевики» обезврежены, а российские военнослужащие еще раз доказали свою выучку.

Ранее экипажи танков Т-72Б3 на полигоне Мулино отработали модель непрерывного огня в составе рот и взводов.