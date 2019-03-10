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«Небо-М», «Подлет», «Каста» и «Фундамент»: все о новой арктической группировке РЛС

Виталий Акиньшин
11:00 10.03.2019
Уникальность новой Арктической группировки комплексов Радиотехнических войск заключается в ее мобильности. Все станции размещены на автомобилях самой высокой проходимости, они способны передвигаться по болотам и по глубокому снегу.

Информацию о воздушной обстановке арктические подразделения Северного флота получают от расчетов Радиотехнических войск, которые теперь работают на новых радиолокационных станциях, разработанных специально для Крайнего Севера. В учебном центре РТВ во Владимире корреспондент «Звезды» увидел и сами арктические новинки, и специалистов, которых готовят для работы на них.

Воздушное пространство над Владимирской областью пронизывают сотни тысяч радиоимпульсов метрового и дециметрового диапазонов. У экранов радаров РЛС «Небо-М» - курсанты Центра подготовки расчетов радиотехнических войск. Новейшая станция готовится заступить на боевое дежурство в Российской Арктике.

«Радиолокационный комплекс способен обнаружить и сопроводить все аэродинамические цели. Обычные самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, в том числе и баллистические цели. Дальность обнаружения подъема или спуска баллистической ракеты до 1800 километров», - рассказал начальник радиолокационного отделения дециметрового диапазона Александр Зверев.

РЛС «Подлет» уже демонстрирует свои уникальные возможности в условиях крайнего Севера. Она легко обнаружит крылатые ракеты  на малых и сверхмалых высотах, даже если вокруг густой лес или ледяные торосы. При экстремально низких температурах до минус 50 станция одновременно сопровождает до двух сотен воздушных целей.

РЛС «Подлет», которые отправляются для охраны самых северных рубежей России, от базовых имеют совсем небольшие отличия. В арктическом исполнении они, конечно же, окрашены в белый цвет. А еще они накрываются огромным радиопрозрачным куполом, который и защищает все это оборудование от суровых северных ветров.

В остальном, говорят специалисты Владимирского учебного центра РТВ, это - те же станции, что применяются  во всех других  регионах необъятной страны. Полярные день и ночь, низкие температуры и ветра накладывают свои особенности, пожалуй, только на жизнь и службу личного состава.

«Те расчеты, которые приезжают на обучение, они из тех подразделений. Они и до обучения в нашем центре службу проходят в районах крайнего севера, поэтому они уже и морально и физически подготовлены», - объяснил старший преподаватель 2-го цикла подготовки специалистов РЛС Андрей Микрюков.

Еще один важный сегмент, позволяющий сделать небо над Арктикой абсолютно прозрачным, обеспечивает станция «Каста». Работая в одной цепи с другими нашими РЛС, она полностью закрывает все высоты от поверхности Северного Ледовитого океана до МКС на орбите.

Командным пунктом в данном случае выступает комплекс средств автоматизации «Фундамент». Вся информация о воздушных целях, которые обнаружили такие станции как «Подлет» и «Каста», обрабатывают ее и передают на вышестоящий командный пункт, где и принимается решение о дальнейшей судьбе воздушной цели.

Уникальность новой Арктической группировки комплексов Радиотехнических войск заключается в ее мобильности. Все станции размещены на автомобилях самой высокой проходимости, они способны передвигаться по болотам и по глубокому снегу. Время развертывания всех РЛС не превышает 15-20 минут.

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