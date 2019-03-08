Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказала «Звезде» о бюджете ведомства. Она отметила, что экономистам Минобороны удалось создать систему, с помощью которой можно полностью контролировать расходование бюджетных средств, выделенных на вооружение.

«Мы видим, как расходуются деньги, расходуются ли они по целевому назначению, насколько они эффективно расходуются, насколько они оперативно расходуются», - сказала Шевцова в студии программы «Между тем».

Благодаря системе, через оборонные заказы специалисты Минобороны видят, сколько предприятия платят налогов в бюджет.

«Могу сказать, что из наших заказов по линии Министерства обороны только за 2018 год предприятия ОПК заплатили 489 миллиардов рублей налогов во все бюджеты Российской Федерации: в федеральный бюджет, в региональные бюджеты. 473 миллиарда выплатили зарплаты трудящимся коллективов, которые работают на оборонных заводах», - сказала Шевцова.

Как отметила замминистра, объем оборонного бюджета наполовину составляют инвестиции в военно-промышленный комплекс, вторая часть расходуется на содержание, денежное довольствование, социальные выплаты и боевую подготовку.

«Структура нашего бюджета такова, что 50% - это заказы, это наши инвестиции в военно-промышленный комплекс и 50% - это содержание, денежное довольствование, социальные выплаты, боевая подготовка», - объяснила она.

Шевцова добавила, что несмотря на то, что военный потенциал стран-участников НАТО значительнее российского, а оборонный бюджет США превышает наш в 13 раз, армия России полностью боеспособна и готова отражать агрессию любого потенциального противника.