Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказала «Звезде» о бюджете ведомства. Она отметила, что экономистам Минобороны удалось создать систему, с помощью которой можно полностью контролировать расходование бюджетных средств, выделенных на вооружение.
«Мы видим, как расходуются деньги, расходуются ли они по целевому назначению, насколько они эффективно расходуются, насколько они оперативно расходуются», - сказала Шевцова в студии программы «Между тем».
Благодаря системе, через оборонные заказы специалисты Минобороны видят, сколько предприятия платят налогов в бюджет.
«Могу сказать, что из наших заказов по линии Министерства обороны только за 2018 год предприятия ОПК заплатили 489 миллиардов рублей налогов во все бюджеты Российской Федерации: в федеральный бюджет, в региональные бюджеты. 473 миллиарда выплатили зарплаты трудящимся коллективов, которые работают на оборонных заводах», - сказала Шевцова.
Как отметила замминистра, объем оборонного бюджета наполовину составляют инвестиции в военно-промышленный комплекс, вторая часть расходуется на содержание, денежное довольствование, социальные выплаты и боевую подготовку.
«Структура нашего бюджета такова, что 50% - это заказы, это наши инвестиции в военно-промышленный комплекс и 50% - это содержание, денежное довольствование, социальные выплаты, боевая подготовка», - объяснила она.
Шевцова добавила, что несмотря на то, что военный потенциал стран-участников НАТО значительнее российского, а оборонный бюджет США превышает наш в 13 раз, армия России полностью боеспособна и готова отражать агрессию любого потенциального противника.
«Военный бюджет Министерства обороны сбалансирован и отвечает всем потребностям Вооруженных сил. Ежегодно он составляет 2,8% ВВП, это порядка 46 миллиардов долларов, в то время как американский - 725 миллиардов долларов, - это 3,1% ВВП. При этом у нас сегодня современная, компактная, боеспособная армия без увеличения численности и без наращивания военных расходов, готовая отражать любого потенциального противника», - подчеркнула Татьяна Шевцова.