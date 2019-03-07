Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Перехват самолета-разведчика США RC-135 был осуществлен экипажем истребителя Су-27 дежурных сил ПВО ВКС РФ над Балтийским морем вблизи государственной границы России.
© Видео: Минобороны РФ
Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.
«Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», - сообщили «Звезде» в Министерстве обороны РФ.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135.
В ведомстве отметили, что после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.