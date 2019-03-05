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Быстрые и мощные: новые катера БК-16 заступили на дежурство в Крыму

Вадим Синицын
11:58 05.03.2019
Церемония передачи катеров морскому отряда войск Росгвардии прошла под руководством контр-адмирала Андрея Шатаева.
© Видео: Росгвардия

Новые высокоскоростные катера Росгвардии заступили на дежурство в Крыму. Транспортно-десантные машины БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь.

Торжественная церемония передачи катеров морскому отряда войск Росгвардии прошла под руководством контр-адмирала Андрея Шатаева, руководителя управления объектами охраны на акваториях. БК-16 уже прошли ходовые испытания в Севастополе, теперь им предстоит нести охранную службу на черноморском побережье.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» приступил к строительству новых модификаций катера БК-16. Ожидается, что будут созданы патрульная и водолазная версия машины. Производством займется входящий в концерт судостроительный завод «Рыбинская верфь».

Катера БК-16 созданы для решения целого комплекса задач. В их числе патрулирование портов, участие в контртеррористических операциях, высадка десанта и поддержка его огнем, а также борьбы с пиратством. БК-16 способен разгоняться до 45 узлов, а запаса хода хватит на 400 миль.

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