В Генштабе ВС РФ рассказали о «стратегии ограниченных действий» по защите интересов России за рубежом

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил о появлении новой практической области стратегии РФ после обобщения и внедрения опыта, полученного на территории Сирии. Она заключается в выполнении задач по защите и продвижению национальных интересов России за пределами ее территории в рамках «стратегии ограниченных действий».

По словам Герасимова, основой ее реализации является «создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач».

«Важнейшими условиями реализации стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки», - отметил генерал.

По его словам, в ходе операций в Сирии были получены новые способы действий войск и способы «постконфликтного урегулирования». Герасимов назвал новую форму применения формирований ВС РФ «гуманитарной операцией».

Генерал рассказал, что на территории Сирии приходилось «в сжатые сроки планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения» одновременно с выполнением боевых задач по ликвидации террористических формирований.