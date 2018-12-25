Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

В Министерстве обороны РФ выпустили календарь на следующий год с изображенными на нем образцами передовой военной техники. Информация об этом была опубликована на странице ведомства в Instagram.

«Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год», - говорится в сообщении.

Скачать весь альбом в высоком разрешении можно по данной ссылке.