Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
На страницах календаря изображена передовая российская военная техника и сами военнослужащие.
Фото: Минобороны РФ
В Министерстве обороны РФ выпустили календарь на следующий год с изображенными на нем образцами передовой военной техники. Информация об этом была опубликована на странице ведомства в Instagram.
«Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год», - говорится в сообщении.
Скачать весь альбом в высоком разрешении можно по данной ссылке.