На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции. Военнослужащие уже несут службу в сменных патрулях.

Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.

Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре Военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия.

В ближайшее время военные полицейские получат современные бронеавтомобили «Тигр» и будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой «Колпак» и «Черепаха». В комплект боевой экипировки включены каски, щиты, а также нательная защита.

Подразделение войсковой военной полиции базы предназначено для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка пункте постоянной дислокации воинской части, на полевых выходах и сборах.

Ранее сообщалось, что взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии.

Ранее в Минобороны сообщили об успешном становлении структуры военной полиции в Сирии.