Минобороны опубликовало кадры маневров российских «космических спасателей»

Российская поисково-спасательная группа Центрального военного округа прибыла в Казахстан и провела первые тренировки по поиску и эвакуации капсулы с участниками международной экспедиции МКС.

Так, на кадрах, представленных российским военным ведомством, видно, как «космические спасатели» выполнили тренировочные прыжки с высоты 1000-1700 метров на ограниченные и неподготовленные площадки, а также отработали алгоритм эвакуации капсулы при помощи машин-амфибий «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» запланирована на 20 декабря 2018 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили дыру при вскрытии обшивки бытового отсека. Ремонтные процедуры с обшивкой в подобных условиях прошли впервые в истории.

Кроме того, ранее подобные маневры уже проходили на территории России. Так, в Челябинской области военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов перед запуском «Союза».