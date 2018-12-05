Летчики Су-30СМ взяли под охрану небо над Каспийским морем

Летчики авиаполка Южного военного округа встали на боевое дежурство у берегов Каспия. Воздушное пространство региона теперь под охраной истребителей Су-30СМ. Именно в Дагестане будет базироваться Каспийская флотилия, и именно сюда перебрасывают дополнительные силы, в том числе и Воздушно-космические.

«Срочная подготовка СУ-30СМ к вылету включает в себя снятие заглушек с воздухозаборников. Специалисты из вооружения снимают заглушки с ракет. Наша задача в течение двух минут, до прибытия летчиков, подготовить самолет», - рассказал авиационный техник Су-30СМ Роман Моисеев.

База этих истребителей в Ростовской области. Но сейчас по приказу министра обороны летчики и техники авиаполка Южного военного округа встали на боевое дежурство у берегов Каспия.

Истребитель плюс бомбардировщик и штурмовик. Этот самолет способен встретиться не только с воздушным, но также с наземным и надводным противником. Поэтому здесь, на побережье Каспийского моря, такие небесные стражи как раз кстати.

Тем более что сюда, к берегам Дагестана, в скором времени перебазируется штаб Каспийской флотилии.