В Крыму разместили дивизион ЗРПК «Панцирь-С»

Система ПВО Южного военного округа была усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С», размещенных в Крыму. Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе округа.

«Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа», - сказано в сообщении.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что перед поступлением на вооружение с участием указанных ЗРПК прошли боевые стрельбы в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что очередной, четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на севере Тавриды, в районе Джанкоя. Другие три стоят под Севастополем, Евпаторией и Феодосией.

После этого командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов уточнил, что С-400 полностью закрыли небо над Крымом.