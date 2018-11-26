Атомные подлодки и океанские корабли: главком ВМФ РФ рассказал о поступлениях в 2019 году

В новом году Военно-морской флот России получит около тридцати новых кораблей и судов обеспечения. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Адмирал также рассказал о работе над созданием новых подводных лодок. Королев отметил, что в 2019 году продолжится создание атомных субмарин пятого поколения, которые будут обладать еще более совершенными характеристиками.

На декабрь текущего года запланированы испытания фрегата «Адмирал Касатонов», а в начале 2019 году специалисты приступят к испытанию новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов». Главком ВМФ РФ отметил, что данные корабли океанского класса будут приняты в состав флота в ближайшее время. Кроме того, в состав флота будут приняты атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань».

Как отметил адмирал Королев, в новом году отечественное кораблестроение продолжит нынешний курс. Главные его черты – создание подводных и надводных кораблей, которые несут на себе комплексы различного высокоточного оружия и обладают высочайшими показателями по живучести, маневренности и скрытности.