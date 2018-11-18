Огонь из «Града» и «Мсты»: День ракетных войск и артиллерии отмечают под Петербургом

Соединений Западного округа с размахом отметили День ракетных войск и артиллерии, в честь этого в Ленинградской области прогремел салют.

В честь праздника на позиции вышли реактивные системы залпового огня «Град». Менее чем за пол минуты каждая выпустила в небо по 40 снарядов. Следом на огневом рубеже появились огромные самоходные установки «Мста». По целям они ударили современными боеприпасами под названием «Краснополь», калибром 152 миллиметра.

В показе участвовали больше тысячи бойцов. Стрелять пришлось в условиях практически нулевой видимости. Но артиллерия - всепогодный род войск: пасмурное небо не стало помехой и для пуска ракеты тактического комплекса «Точка-У».

Кроме того, на старейшем в России Лужском полигоне, тысячи зрителей увидели реконструкцию эпизода исторического сражения времен Великой отечественной войны. Именно 19 ноября 1942 года в ходе Сталинградской битвы наши артиллеристы заслужили право отмечать свой профессиональный праздник.