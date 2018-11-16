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Технополис «Эра» привлечет к работе ученых с мировым именем

Вадим Иванов
08:52 16.11.2018
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков назвал технополис не имеющим аналогов в мире проектом.

Военный инновационный технополис «Эра» будет привлекать к работе не только ведущих российских, но и мировых ученых. Такими планами поделился начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков.

В подмосковном парке «Патриот» Кордюков открыл вторую молодежную научно-техническую конференцию «Юный робототехник». Технополис «Эра» Кордюков назвал не имеющим аналогов в мире проектом и призвал молодежь к сотрудничеству.

«Важнейшим сегментом деятельности технополиса "Эра" является талантливая молодежь. Это те люди, те молодые специалисты, которые стоят в строю. Это молодые специалисты и задел  будущего для наших Вооруженных Сил», - отметил он.

Технополис «Эра» призван обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Он создается в Анапе на берегу Черного моря.

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