Мертвая зона: топ-5 новых российских антидронов

На днях американское аналитическое издание The National Interest озаботилось внезапно возникшей новой проблемой для Пентагона: Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам (БЛА). По мнению военных аналитиков США, это может вызвать серьезные трудности у американских военных, которые делают все больший акцент на активном применении беспилотников на поле боя.

«Российская армия давно применяет средства радиоэлектронного подавления, - сообщает The National Interest. - Рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БЛА. Беспилотники США улучшают свои характеристики автономности, однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных. Это слабое место может использовать Россия».

Поздно за океаном очнулись: в рамках выполнения Государственного оборонного заказа в российские войска постоянно поступает новая аппаратура радиоэлектронной борьбы самого разнообразного предназначения. Еженедельник «Звезда» изучил новинки, появившиеся в России для борьбы с боевыми дронами.

1. «Силок» к дронам жесток

7 ноября 2018 года руководитель Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на открытии совещания руководителей специальных служб и правоохранительных органов заявил, что ФСБ пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на чемпионате мира по футболу. Такие попытки предпринимались не только при проведении мундиаля, но и во время подготовки и организации других массовых политических и спортивных мероприятий. По словам директора ФСБ, ведомство раскрыло семь группировок, которые планировали атаки с помощью дронов.

Бортников не вдавался в детали проведения таких антитеррористических операций, но известно, что спецслужбам в купировании угроз оказали помощь сформированные Министерством обороны специальные мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Именно расчеты военных комплексов РЭБ обеспечили безопасность стадионов ЧМ-2018 от возможного налета беспилотных летательных аппаратов. Такие спецгруппы войск РЭБ несли дежурство на спортивных объектах 11 российских городов, в том числе и Москвы, где проходили матчи мундиаля. Для предотвращения терактов военнослужащие впервые применили новейшие комплексы «Силок». Также для противодействия налету беспилотников были использованы и другие аппараты РЭБ военного назначения и переносные противодронные комплексы. Комплекс «Силок» относится к суперсовременным разработкам в области РЭБ.

Он в автоматическом режиме обнаруживает беспилотные летательные аппараты, сам определяет их координаты, а затем подавляет на различных диапазонах рабочих частот. «Силок» выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи беспилотника - дроны превращаются в бесполезный металлолом. В открытой печати сообщалось, что «Силок» способен гарантированно подавлять аппаратуру БЛА на расстоянии более четырех километров от своего пункта базирования. Разработчиком комплекса является столичный оборонный концерн «Созвездие».

Антитеррористическая оборона объектов ЧМ-2018 сработала со стопроцентной надежностью, а теперь комплексы радиоэлектронного противодействия «Силок» подразделения радиоэлектронной борьбы вновь используют по их прямому предназначению - военному.

Как сообщили еженедельнику «Звезда» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), недавно на учениях в Ленинградской области комплексы «Силок» успешно использовались для принуждения к посадке беспилотников условного противника. По замыслу учебной тренировки, неопознанные БЛА различных модификаций и назначений осуществили попытки вторжения в закрытое для полетов воздушное пространство.

Применив «Силок», военнослужащие подразделений РЭБ ЗВО выполнили поиск, определили координаты воздушных нарушителей и вынудили их приземлиться. Затем специалисты инженерно-саперных подразделений обезвредили установленные на БЛА самодельные взрывные устройства, а бойцы из группы быстрого реагирования военной полиции провели задержание операторов, управлявших дронами условного противника.

2. Инновационное «ружье» от «Калашникова»

Правду говорят, что лучший егерь получается из вчерашнего браконьера... Российская компания ZALA AERO (входит в состав концерна «Калашников») известна как ведущий отечественный производитель беспилотной авиационной техники и технических средств, обеспечивающих их применение. Но на прошлогоднем Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» компания представила оригинальное устройство радиоэлектронной борьбы против дронов - «ружье» REX-1.

Это инновационное электромагнитное устройство предназначено для уничтожения любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптерного типа, применяемых на земной и водной поверхностях и находящихся на расстоянии прямой видимости.

Главная задача REX-1 - не допустить беспилотник-нарушитель на охраняемый объект. Этот антидрон от концерна «Калашников» сделан с привычной калашниковской надежностью. На масштабных учениях войск «Восток-2018» российские военнослужащие активно отрабатывали применение REX-1, и «ружье» не подвело.

Внешне электромагнитное устройство действительно похоже на стрелковое оружие, но стреляет оно не патронами. В REX-1 встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на различных частотах.

REX-1 выводит дрон из строя, но не повреждает его физически - летательный аппарат теряет связь с пультом оператора и плавно приземляется. Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку.

Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля. Вес REX-1 составляет 4,2 килограмма. При этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении трех часов.

Кстати, у этого оружия есть еще и «побочный эффект»: «ружье» может использоваться и при саперных работах для борьбы с самодельными взрывными устройствами, которые активируются с помощью сигнала мобильного телефона.

3. От атаки беспилотников прикроет ZONT

Продолжила линейку устройств радиоэлектронной борьбы, созданных учеными и конструкторами ZALA AERO, новая антидроновая разработка - ZALA ZONT. Во время Международного военно-технического форума «Армия-2018» его представили руководству Вооруженных сил России на закрытом показе.

Как сообщили еженедельнику «Звезда» в пресс-службе концерна «Калашников», новое устройство подавляет сигналы спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO) в радиусе двух километров, что позволит предотвратить нападение беспилотников на наземные группы наших войск. Кроме того, ZONT не позволяет определять точные координаты группы, обеспечивая незаметность передвижения.

К преимуществам устройства относятся его малый вес (всего 800 граммов) и компактность. Размеры аккумуляторной батареи (150х90х40 мм) и блока подавления (180х90х30 мм) позволяют полностью размещать устройство в стандартном подсумке для транспортировки магазина от автомата. Время непрерывной работы ZALA ZONT достигает шести часов, а для подзарядки или постоянной работы система подключается к сети напряжения 110 или 220 вольт. Как сообщают разработчики, новое устройство радиоэлектронной безопасности способно эффективно функционировать при температурах от -40 до +50° С.

4. «Черемуха»: дуплетом по дрону и его оператору

Ученые и конструкторы холдинга «Росэлектроника» (входит в состав Госкорпорации «Ростех») разработали модуль радиомониторинга «Черемуха», который позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение его пункта управления. Устройство станет частью единого комплекса противодействия беспилотникам.

Новая разработка уже подтвердила свою эффективность: она позволяет определить направления, в которых находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего два градуса. «Черемуху» планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия дронам, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления «СЕРП». Комплекс создается АО «НИИ "Вектор"», входящим в «Росэлектронику».

Пассивный когерентный локатор обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны. «Черемуха», в свою очередь, определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты беспилотниками, а также находит пульт управления дроном. По выданным аппаратурой точным координатам будет нанесет удар артиллерией или высокоточным оружием.

Как сообщает производитель, комплекс будет выпускаться в двух вариантах - стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под требования заказчика с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных угроз.

5. Мертвая зона «Соляриса-Н»

На прошедшей выставке «Интерполитех-2018» в период с 23 по 26 октября в Москве концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») представил новейшую интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотников. Первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) способен обеспечить защиту от автоматических средств воздушной разведки и нападения на площади до 80 квадратных километров.

Как сообщается на официальном сайте разработчика, новейший комплекс РЭБ работает в автоматическом режиме без участия оператора. Его аппаратура обнаруживает летающий объект, проводит анализ траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно определяет, является ли он «чужим» беспилотником, и принимает решение о дальнейших действиях. После идентификации объекта как БЛА противника комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая каналы приема-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-временного обеспечения. После этого дрон теряет ориентацию и падает.

Комплекс «Солярис-Н» построен по модульному принципу. Это позволяет оптимизировать его состав в соответствии с конкретными условиями обстановки на поле боя.

Российские войска РЭБ: опережая прогресс

Прогнозируется, что объем выполняемых войсками РЭБ России задач на различных стратегических направлениях к 2020 году возрастет в 2-2,5 раза.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России за последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения. В результате доля современной техники достигла 67%.

За «пятилетку» оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России создано для войск 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Все современные средства РЭБ разработаны с учетом перспектив развития оружия и систем управления войсками ведущих иностранных армий. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Военным командованием планируется к 2021 году довести уровень оснащенности современной техникой войск РЭБ до 70%.