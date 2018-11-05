Фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» на борту направился в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту вышел из порта Севастополя и направился в Средиземное море.

Также на вооружении фрегата артиллерия и зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное оружие.

Как сообщает Министерство обороны России, перед выходом в заданную точку корабль выполнил электронные пуски крылатых ракет по морской и воздушной целям. В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства.

Фрегат примкнет к действующему в Средиземном море соединению Военно-Морского Флота России.