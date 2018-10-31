Экипажи Ту-160 ВКС РФ выполняют полеты над нейтральными водами северных морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Общая продолжительность полета составит около десяти часов, после чего экипажи самолетов выполнят посадку на аэродром базирования.

Летчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.