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Экипажи Ту-160 ВКС РФ выполняют полеты над нейтральными водами северных морей

Алексей Савелов
13:33 31.10.2018
Ранее в Северной Европе начались учения НАТО «Trident Juncture-2018», в которых принимают участие 29 стран-членов блока, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействованы более 50 тысяч военнослужащих.
Экипажи Ту-160 ВКС РФ выполняют полеты над нейтральными водами северных морей
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Общая продолжительность полета составит около десяти часов, после чего экипажи самолетов выполнят посадку на аэродром базирования.

Летчики российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

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