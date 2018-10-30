Модернизированный Ка-27 совершил первый облет под Калининградом: видео

На аэродроме Черняховск под Калининградом провели облет первого модернизированного вертолета Ка-27М. Военные пилоты отработали посадки, взлеты и маневры на высоте до трех километров.

Кроме того, летчики проверили характеристики пилотажных систем на различных скоростях и работу механизмов машины при перегрузках. Вертолет совершил перелет к месту постоянной дислокации на аэродром Донское, где его встретили представители командования эскадрильи.

Модернизация Ка-27М затронула важные узлы и оборудование. В частности, на вертолете обновили радиоэлектронное оборудование, поставили новые поисковые и акустические системы. Это позволит противолодочной машине эффективнее обнаруживать корабли вероятного противника.

Ранее было опубликовано эффектное видео, на котором вертолет Ка-27 совершил посадку на палубу сторожевого корабля Адмирал Эссен в Черном море при сильном боковом ветре. Пилоту удалось посадить машину в крайне сложных погодных условиях.