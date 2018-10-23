Шойгу надеется, что визит Болтона поможет стабилизировать российско-американские отношения

Сергей Шойгу выразил надежду, что визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона придаст импульс стабилизации российско-американских отношений. Он также подчеркнул, что даже малые шаги полезны для восстановления доверия.

«Рад приветствовать Вас в Министерстве обороны Российской Федерации. У Вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений», - сказал Шойгу на переговорах с Болтоном.

Он отметил, что после встречи президентов России и США можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога.

«Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», - добавил Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия и США уже сейчас поддерживают контакт на «особо горячих направлениях». В частности, речь идет о Сирии, где российские военные поддерживают постоянные контакты с американскими коллегами, которые позволяют не допускать инцидентов в воздухе.