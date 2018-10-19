Шойгу: сотрудничество РФ и КНР достигло одного из лучших периодов за всю историю

Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в Пекине, где проведет вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Стороны намерены полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере ВТС.

Отношения России и Китая находятся на подъеме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах, показывают пример ответственного подхода к решению международных проблем, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю», - сказал Шойгу в пятницу в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

По словам Шойгу, Москва и Пекин показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных международных проблем.

«Наши страны эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в таких, как БРИКС, ШОС, ООН. Плотно координируются позиции по региональной тематике, включая вопросы безопасности в Северо-Восточной, Центральной Азии, на Ближнем Востоке», - сказал министр.

Залогом устойчивости российско-китайских связей являются тесные дружеские отношения между главами государств, заявил глава Минобороны.

Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в текущем году провели три встречи, в том числе полноформатные саммиты в Пекине и Владивостоке.

«Показателем особой степени политического доверия в российско-китайских отношениях является динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях», - добавил Шойгу, подчеркнув, что глубину, характер и направленность этого сотрудничества определяют лидеры двух стран.

По его словам, сегодняшняя встреча - это еще одна возможность обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся региональной безопасности в тех регионах, где сегодня мир наблюдает особую напряженность. В частности, это Ближний Восток, Сирия и Ливия.

«Настроены на эффективную и плодотворную работу, которая послужит дальнейшему укреплению партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», - сказал Шойгу.

Министр анонсировал, что сегодня также будут подведены итоги работы за прошедший год и намечены первоочередные задачи на предстоящий период.