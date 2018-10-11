Расчеты ЗРК С-300 уничтожили баллистические «ракеты» «противника»: эффектные кадры

Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» Западного военного округа преодолели около пяти тысяч километров, после чего на полигоне «Телемба» в Бурятии провели практические пуски по мишеням. Цели находились на расстоянии от 75-ти до 120-ти километров.

Маневры проходили в условиях радиоэлектронных помех. Тем не менее, ракетчики успешно определили условные балистические «ракеты», классифицировали их, а затем уничтожили.

Всего в маневрах участвовали свыше 500 военнослужащих, и более 20 единиц техники Западного военного округа.