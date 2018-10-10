Шойгу заявил, что российские войска показали возросшую выучку на учениях «Восток-2018»

Маневры «Восток-2018» продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны, посвященной итогам учений.

Министр обороны РФ подчеркнул, что соединения и воинские части были переброшены на расстояние до семи тысяч километров. Корабли СФ совершили переход на расстояние до четырех тысяч миль.

«Проявленная мобильность и слаженность войск уже стали нормой для наших вооруженных сил», - подчеркнул Шойгу.

По его словам, по численности личного состава и военной техники маневры сопоставимы с учениями «Запад-1981», а по территориальному размаху превосходят их.

«Восток-2018» - масштабные общевойсковые учения Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Восточного военного округа, проходившие с 11 по 17 сентября 2018 года. В активной фазе маневров приняли участие войска двух военных округов российской армии, подразделения из Китайской Народной Республики и Монголии. Всего в учениях было задействовано свыше 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч танков и другой бронетехники, порядка тысячи самолетов и вертолетов и 80 кораблей.